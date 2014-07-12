قوات المالكي تصد هجوماً كبيراً لداعش على حديثة

صدت قوات المالكي هجوماً كبيراً لمسلحي "داعش" استهدف مدينة حديثة في غرب البلاد، وشنت في موازاة ذلك عملية عسكرية، بهدف استعادة السيطرة على مناطق في شرق العراق، بحسب ما أفادت، اليوم السبت، مصادر أمنية وكالة "فرانس برس".

وأوضح ضابط رفيع المستوى في الشرطة أن "مسلحين من داعش شنوا هجوماً كبيراً على حديثة (210 كلم شمال غرب بغداد) عند الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، استمر حتى الساعة 11:00".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل 13 من عناصر داعش واعتقال 31 آخرين بعد إصابتهم بجروح، وإحراق 11 من سياراتهم"، كما قتل بحسب المصدر ذاته "أربعة من عناصر الشرطة وأصيب 11 آخرون بجروح".

وتعتبر حديثة إحدى أهم المدن في محافظة الأنبار الغربية، إذ تضم أكبر محطات الكهرباء وأكبر سد للمياه ومصفاة للنفط، وقد تعرضت على مدى الشهر الماضي لعدة محاولات لاقتحامها من قبل مسلحي "داعش" وتنظيمات متطرفة أخرى.

وفي شرق العراق، قالت مصادر أمنية إن "قوة من الجيش والشرطة وبإسناد متطوعين شنوا عملية عسكرية لاسترجاع المناطق التي خرجت عن سيطرتهم في شمال المقدادية"، الواقعة إلى الشمال من مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد).

وكان مسلحون فرضوا سيطرتهم على بعض نقاط المراقبة التابعة للجيش في مناطق الهارونية والصدور وقرية نوفل، وجميعها تقع شمال المقدادية بعد انسحاب عناصر الجيش منها.

وأضافت المصادر أن "هذه المناطق تعرضت لهجمات متكررة وهي تشكل الحد الفاضل بين المناطق التي يفرض عناصر داعش سيطرتهم عليها والمناطق التي يتواجد عناصر الجيش فيها".

في موازاة ذلك، أعلن عقيد في الشرطة أن مسلحين مجهولين اختطفوا، مساء الجمعة، مدير مفوضية ديالى، عامر لطيف آل يحيى وقتلوه بعد ساعات.