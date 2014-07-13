اتحاد القوى العراقية يرشح الجبوري لرئاسة البرلمان

قال سياسي سني كبير إن ائتلافاً سياسياً سنياً رئيسياً بالعراق اختار النائب البرلماني سليم الجبوري، مساء السبت، مرشحاً له لرئاسة البرلمان العراقي.

وقال البرلماني السني البارز ظافر العاني، وهو عضو بارز في اتحاد القوى الوطنية الذي يضم جماعات سنية في البرلمان، إنه تم الاتفاق على اختيار الجبوري مرشحاً لرئاسة البرلمان العراقي. يذكر أن الجبوري سني معتدل.

وتعيين رئيس للبرلمان العراقي في جلسة يعقدها المجلس التشريعي اليوم الأحد هو الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات العامة، فيما تسعى الحكومة جاهدة للتصدي لحملة يشنها متشددون مسلحون استولوا على مناطق كبيرة في شمال العراق وغربه.