فيديو.. نائبة في كتلة المالكي: الأكراد أعداء لي

بث ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو مسربا للنائبة حنان الفتلاوي عن كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.

وتظهر الفتلاوي في الفيديو وسط مجلس عام تتوسط المواطنين في دائرتها الانتخابية، الفتلاوي كانت في موقع دفاع عن أدائها الانتخابي الذي غلبت عليه المعارك الإعلامية والسياسية المدافعة عن المالكي في وقت ينتظر منها أبناء دائرتها معارك خدماتية تصب في صالح من انتخبها.

وتقول الفتلاوي ما معناه: "إن السنة والتيار الصدري يتصيدون لي الأخطاء، والأكراد أعداء، والمجلس الأعلى الإسلامي بقيادة عمار الحكيم منزعجون مني لذا لم يبق لي أصدقاء".

واختلفت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي في الفضاء الافتراضي العراقي بين مؤيد ورافض لتصريحات النائبة المثيرة للجدل والتي عرفت عنها تصريحات تخرج عن حيز المألوف في الطرح السياسي.

وكانت الفتلاوي قد صرحت سابقا تصريحاً أثار جدلا كبيرا في الشارع العراقي عندما قالت في أحد البرامج التلفزيونية، "إنها تطالب بخلق توازن في القتل.. عندما يقتل مجموعة من العراقيين الشيعة يجب أن يقتل أمامها نفس العدد من العراقيين السنة".