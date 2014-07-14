إسرائيل: أسقطنا طائرة بدون طيار أطلقت من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إسقاط طائرة بدون طيار قال إنها انطلقت من قطاع غزة.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها استخدام المقاتلين الفلسطينيين لطائرة من دون طيار. وتمكن النظام الإٍسرائيلي المضاد للصواريخ من اعتراض الصواريخ التي تطلق من غزة بشكل منتظم.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة إن جناحها العسكري أرسل عددا من الطائرات من دون طيار لتنفيذ مهمات خاصة في عمق إسرائيل وهو تطور لو تأكد سيجسد تقدما في مستوى التسلح في ترسانة الجماعة الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت 204 أهداف في قطاع غزة الليلة الماضية في أسوأ أعمال عنف تندلع بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال عامين تقريبا.

طائرة من دون طيار تتبع كتائب القسام في اجواء اسرائيل ‹ › مسلح يستعد لاطلاق صاروخ من غزة على اسرائيل ‹ › موقع سقوط صواريخ اطلقت من غزة على مستوطنة اسرئيلية ‹ › موقع سقوط صواريخ اطلقت من غزة على مستوطنة اسرئيلية ‹ › طواقم اسعاف في اسرائيل في موقع سقوط صواريخ اطلقت من غزة ‹ › اسعاف جرحى في اسرائيل نتيجة سقوط صواريخ اطلقت من غزة ‹ › موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة اسرائيلية ‹ › موقع سقوط صواريخ اطلقت من غزة على مستوطنة اسرئيلية ‹ › كتائب القسام تفاجئ اسرائيل بانتاجها طائرة من دون طيار ‹ › حريق اثر سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة اسرائيلية ‹ › الهرع اثناء سقوط صواريخ من غزة على اسرائيل تسبب بحوادث سير ‹ › الهرع اثناء سقوط صواريخ من غزة على اسرائيل تسبب بحوادث سير ‹ › اسعاف جريح في موقع سقوط صواريخ اطلقت من غزة على مستوطنة اسرئيلية ‹ › شارع في حيفا اثناء اطلاق صفارات الانذار لسقوط صواريخ بعيدة المدى اطلقت من غزة ‹ › مستوطنون اسرائيليون يحتمون اثناء سقوط صواريخ اطلقت من غزة ‹ › موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على اسرائيل ‹ › مستوطنون و جنود اسرائيليون في الملاجئ اثناء سقوط صواريخ اطلقت من غزة ‹ › جريح فلسطيني فقد ساقيه في غارة للطيران الحربي الاسرائيلي على غزة ‹ › الجيش الاسرائيلي ينقل جرحى بالمروحيات العسكرية الى المستشفى في اسرائيل ‹ › مدفعية الجيش الاسرائيلي تقصف على غزة ‹ › اطفال في غزة في موقع غارة اسرائيلية ‹ › موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة في اسرائيل ‹ › اسعاف جرحى في موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على اسرائيل ‹ › اسرائيليون في ملجأ اثناء سقوط صواريخ اطلقت من غزة ‹ › موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة في اسرائيل ‹ › موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة في اسرائيل ‹ › مقاتل من كتائب القسام مسلح بصاروخ على شاطئ غزة ‹ › غارة اسرائيلية على غزة ‹ › غارة اسرائيلية على غزة ‹ › غارة اسرائيلية غلى غزة ‹ › حفرة ضخمة سببها قصف منزل في غارة اسرائيلية على غزة ‹ › غارة اسرائيلية على غزة تقتل طفل في منزله ‹ › تشييع ضحايا غارة اسرائيلية على غزة ‹ › حفر قبور في غزة لدفن جثامين 18 شخصاً من عائلة البطش قضوا في غارة اسرائيلية ‹ ›

وقال مسؤولون في قطاع الاستشفاء إن 20 شخصا على الأقل جرحوا في الغارات الأخيرة، وأضاف الجيش أن المقاتلين الفلسطينيين أطلقوا أكثر من 20 صاروخا إلى إسرائيل لم تتسبب بأي إصابات أو قتلى.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الطائرة من دون طيار اعترضت بالقرب من ميناء أشدود بصاروخ باتريوت الأمريكي الصنع.

وتحاول القوات الإسرائيلية جمع حطام الطائرة في المنطقة التي سقطت بها على بعد 25 كيلومترا شمال قطاع غزة وتحديد ما إذا كانت تحمل متفجرات.

وقال الجيش إن إسرائيل اعتقلت 36 فلسطينيا ليلة أمس بتهمة الإخلال بالأمن، ليصبح مجموع من اعتقلتهم إسرائيل خلال الأسبوعين الأخيرين 165 فلسطينيا في القدس، منهم 44 طفلا.

وفي الضفة الغربية، تقول إسرائيل إنها اعتقلت الليلة 25 فلسطينيا، تقول إنهم مطلوبون في قضية خطف وقتل المستوطنين.

ومساء الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة قتلى العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على القطاع منذ فجر الثلاثاء، ارتفعت إلى نحو 172 شخصا، وإن عدد الجرحى ارتفع إلى أكثر من 1230 جريحا.

إسرائيل من جهتها أحصت سقوط 50 صاروخا في أراضيها منذ منتصف ليل السبت، فيما دمرت منظومة القبة الحديدية 10 أخرى، وفي المحصلة أطلقت حركتا حماس والجهاد نحو 700 صاروخ على إسرائيل، دمر أكثر من 150 منها منذ بدء الهجوم.