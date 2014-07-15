البضائع السعودية والتركية والقطرية ممنوعة في النجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف العراقية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت تطبيق قرار صادر عن مجلس المحافظة بمنع بيع وشراء البضائع التركية والسعودية والقطرية، متهمة هذه الدول الثلاث بدعم وتمويل "الإرهاب" في العراق.

وجاء في البيان الذي تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه "من أجل تنفيذ ما أقره مجلس محافظة النجف الأشرف في منع بيع وشراء البضائع التركية والسعودية والقطرية، فإن الجهات الأمنية المختصة ستقوم بمتابعة التجار والأسواق لمنع تداول بضائع الدول المشار إليها".

وأضاف بيان مديرية شرطة النجف أن الجهات الأمنية "ستمنع دخولها إلى الحدود الإدارية للمحافظة، وستمهل التجار تصريف البضائع المنتشرة في أسواق محافظة النجف الأشرف، ولن تسمح لهم باستيراد بضائع الدول الداعمة للإرهاب".

وتابع: "كما ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يتعامل بالبضائع التركية والسعودية والقطرية"، بسبب "الدور السيئ الذي تلعبه في دعم وتمويل الإرهاب في العراق".

وكان مجلس محافظة النجف أصدر في التاسع من يوليو قراراً أعلن فيه مقاطعة البضائع التركية والسعودية والقطرية، والاستعاضة ببضائع من دول أخرى.

وأوضح المجلس حينها أن هذا القرار جاء بسبب "الدور السيئ الذي تلعبه هذه الدول في دعم وتمويل الإرهاب في العراق، كون هذه الأرباح تذهب لدعم الجماعات المسلحة في العراق".

وكان رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، اتهم في أكثر من مناسبة، السعودية وقطر بدعم الجماعات المسلحة المتطرفة في العراق، بينما تشهد العلاقات العراقية التركية توترات بسبب عدة ملفات، على رأسها الموقف من النزاع في سوريا المجاورة.

ويسيطر مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" الجهادي على عدة مدن في محافظة الأنبار وعلى مناطق واسعة من محافظات نينوى، بينها مدينة الموصل (350 كلم شمال بغداد)، وصلاح الدين وكركوك وديالى، إثر هجوم كاسح شنوه قبل أكثر من شهر مع جماعات متطرفة سنية أخرى.