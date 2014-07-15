تقرير سري: معظم الوحدات الأمنية بالعراق مخترقة

توصل تقرير عسكري سري للقوات الأمنية العراقية إلى أن الكثير من الوحدات مخترقة تماماً، إما من مخبرين متطرفين من السنة أو أفراد من الشيعة الذين تدعمهم إيران، مما يعني أن أي أميركيين مكلفين بتقديم استشارات للقوات في بغداد قد يواجهون مخاطر على سلامتهم، وفقاً لما ذكره مسؤولون أميركيون.

وذكر التقرير أن نحو نصف الوحدات العراقية العاملة تملك قدرات تسمح لقوات الكوماندوز الأميركية بإرشادها إذا قرر البيت الأبيض المساعدة على دحر المسلحين الذين تقدموا في شمال العراق وغربه على مدار الشهر الماضي.

ومما يضيف إلى المأزق الذي تواجهه الإدارة، ما ذكره التقرير من أن القوات العراقية الموالية لرئيس الوزراء نوري المالكي، تعتمد بكثافة على الميليشيات الشيعية التي تلقى معظمها تدريباً في إيران، إضافة إلى مستشارين من فيلق القدس الإيراني شبه العسكري.