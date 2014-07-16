بان كي مون يدعو الدول لتنفيذ العقوبات ضد "داعش"

حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الدول على تنفيذ حظر دولي على السلاح وعقوبات اقتصادية على تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في العراق وسوريا.

وفي تقرير لمجلس الأمن بشأن البعثة السياسية للأمم المتحدة في العراق، اليوم الثلاثاء، وصف الوضع الأمني المتدهور بسرعة بسبب أعمال "داعش" بأنه "مثير للقلق العميق".

وكتب بان كي مون في تقريره "أدين بشدة تصاعد العنف بأيدي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ومؤيديه، وأدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها جيران العراق، إلى التوحد ودعم العراق في حربه ضد الإرهاب".

وأضاف "على الدول الأعضاء الوفاء بالتزامها بتنفيذ وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وحظر السلاح والسفر على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. لا ينبغي السماح بأن ينجح الإرهاب في إبعاد العراق عن مساره صوب الاستقرار والديمقراطية".

وقال بان إن الأنباء عن عمليات إعدام جماعية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على يد الدولة الإسلامية "مثيرة للانزعاج بشكل شديد".

وفي الشهر الماضي، قال نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق، إن زحف المتشددين في البلاد لابد من التعامل معه عسكريا، لكن النجاح يعتمد على وجود توافق سياسي واسع.

وقال بان كي مون "يتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك دول المنطقة، التضامن مع العراق في وقت الأزمة هذه، وفي الوقت نفسه ينبغي أن يرتقي الزعماء العراقيون فوق المصالح السياسية والطائفية الضيقة للتصدي لأخطر التحديات التي تواجه البلاد منذ سنوات".