صحيفة مقربة من إيران تؤكد نية المالكي الاستقالة

كشفت مصادر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، المقربة من إيران، عن تخلي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، عن ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة لولاية ثالثة، بعد طلب من مرجعية النجف وإيران.

وذكرت الصحيفة أن طلب المرجعية الدينية جاء بهدف إنهاء النزاع الدائر داخل وخارج التحالف الوطني بخصوص رئاسة الوزراء.

وأشارت الصحيفة إلى تسريبات تفيد بأن المفاوضات داخل التحالف الوطني تجري حالياً بخصوص توقيت الإعلان عن ترشيح بديل لخلافة المالكي، بعد إعلان هذا الأخير تخليه عن الترشح، حيث تفضل بعض الأطراف أن يعلن خطوته هذه بعد تحقيق نتائج أمنية في الميدان.