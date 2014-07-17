رئاسة برلمان العراق تضع شروطاً لرئاسة الجمهورية

حددت رئاسة مجلس النواب 6 شروط للموافقة على المرشح لتولي منصب رئيس الجمهورية في الحكومة الجديدة.

وقالت رئاسة المجلس في بيان لها صدر يوم الأربعاء، إنه تم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية استنادا الى أحكام الدستور وما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم (8) لسنة 2012، وسيستمر حتى يوم الأحد الموافق 20/7/2014.

فيما أكدت أنها وضعت ستة شروط يجب أن تتوفر في المرشح لتولي المنصب.

وجاءت الشروط على النحو التالي، أن يكون عراقي بالولادة ومن ابوين عراقيين، وكامل الأهلية وأتم الأربعين عاما من عمره، وذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن، غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.

وكذلك أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، وأخيراً أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها كما طالبت الراغبين بالترشيح تقديم سيرهم الذاتية تحريريا الى مكتب رئيس المجلس مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط.

