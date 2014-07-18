الرئيس العراقي طالباني يعود بعد غياب سنة ونصف

أعلن بيان رسمي اليوم الجمعة، أن الرئيس العراقي جلال طالباني سيعود غدا السبت إلى العراق بعد تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء من ألمانيا حيث كان يعالج من جلطة دماغية منذ كانون الأول/ديسمبر 2012.

وقال بيان رسمي على موقع رئاسة الجمهورية إن "رئيس الجمهورية جلال طالباني سيصل إلى أرض الوطن يوم السبت التاسع عشر من تموز بعدما منّ الله تعالى بالشفاء لفخامته وإتمام العلاج في البلد الصديق ألمانيا من العارض الصحي الذي مرّ به".

وتثير عودة الرئيس طالباني المفاجئة في هذا التوقيت العديد من التساؤلات، حيث تتزامن مع استعداد البرلمان العراقي انتخاب شخصية تشغل منصب رئاسة الجمهورية.

وأصبح عرفا، لا قانونا، أن يتولى منصب رئيس الجمهورية شخصية كردية.

وتشتد المنافسة على المنصب بين مختلف القوى، لكن أبرز المرشحين هما: برهم صالح ونجم الدين كريم، وهما قياديان في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي أسسه طالباني.

وشغل برهم صالح، الذي يتمتع بتاريخ كفاحي حافل، منصب رئيس الوزراء في العراق، بعد قيادته القائمة الكردستانية بنجاح في الانتخابات البرلمانية عام ٢٠٠٥، كما شغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق في الفترة بين ٢٠٠٩- ٢٠١١.

وهو حاصل على درجة الدكتوراه من بريطانيا، في الهندسة.

ونجم الدين كريم، الذي يعيش بين العراق والولايات المتحدة، هو أول محافظ منتخب لمحافظة كركوك.

والجدير بالإشارة أن الرئيس جلال طالباني هو أول رئيس كردي للعراق، بعد انتخابات عام ٢٠٠٥، ثم أعيد انتخابه عام ٢٠٠٩. وبموجب القانون لا يحق له الترشح لولاية ثالثة.