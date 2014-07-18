معركة ضارية للسيطرة على قاعدة عسكرية في العراق

تصدت القوات الحكومية العراقية لهجوم استهدف قاعدة عسكرية قريبة من مدينة تكريت الخاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية"، رغم أن المسلحين الذين هاجموا القاعدة الخميس تمكنوا من تدمير طائرة عسكرية وإحراق مخازن للوقود، وفقاً لمصادر عسكرية.

وقال ضابط في استخبارات الجيش العراقي لوكالة فرانس برس الجمعة، إن مسلحين بينهم قناصون وانتحاريون تسللوا إلى قاعدة –سبايكر- مساء الخميس، ووصلوا إلى مدرج الطائرات، حيث اشتبكوا مع القوات الحكومية.

وأضاف الضابط الذي كان متواجدا في القاعدة وقت الهجوم أن طيارين عراقيين أقلعوا بالطائرات التي كانت متواجدة على المدرج خلال الاشتباكات، لكن المسلحين تمكنوا من تدمير مروحية قبل أن تقلع، وتدمير مخازن لوقود محركات الطائرات.

وتابع.. إن قوات خاصة وصلت إلى المكان واشتبكت مع المسلحين أيضا، مشيرا إلى أن "الطائرات وبعدما أقلعت وجدت رتلا من المسلحين يتوجه نحو القاعدة فقامت باستهدافه".

كما ذكر أن المعركة التي استمرت لساعات قتل فيها 35 مسلحا وثلاثة من أفراد القوات الخاصة.

بدوره أعلن عقيد في الجيش وقوع اشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحين مساء الخميس، في قاعدة "سبايكر" قرب تكريت، من دون أن يؤكد حصيلة قتلى هذه المواجهات.

ونشر تنظيم "الدولة الاسلامية" بيانا على مواقع تعنى بأخبار الجماعات الجهادية أعلن فيه عن مهاجمة القاعدة العسكرية.

وذكر في البيان أن مقاتليه وبينهم انتحاريون تمكنوا من تدمير سبع طائرات عسكرية وآليات متنوعة ومن السيطرة على مطار القاعدة ومن إحراق خزانات الوقود وتعطيل النظام الإلكتروني في "سبايكر"، إضافة إلى قتل عشرات الجنود والضباط.