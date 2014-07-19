بالفيديو..خبز عمر يتحدى براميل المالكي المتفجرة

عمر خباز فلوجي يصنع خبزا ليوزعه على سكان المدينة بالمجان.. القصف المتتالي على المدينة من قوات المالكي يمنع أهلها من الحصول على قوت يومهم ليوفره عمر وإن كان بالقليل من الخبز.

ويقوم عمر أو خباز الفلوجة بتوزيع الخبز أو "الصمون" باللهجة العراقية على سكان مدينة الفلوجة يومياً ومجاناً، مخبز عمر الذي أصبح مقصد العائلات الفقيرة العائدة من مخيمات اللاجئين، يقول عمر إنه يقوم بتوزيع الخبز على أهالي مدينته بمناسبة شهر رمضان المبارك وسيطرة المجاهدين على المدينة وأنه سيستمر في العمل رغم القصف اليومي مرددا أنه لا يهتم للقصف وأنه يتحدى كل الظروف في سبيل خدمة أبناء مدينته.