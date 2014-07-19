رفسنجاني: عدم شعبية المالكي وراء سقوط الموصل

قال الرئيس الإيراني الأسبق، والرئيس الحالي لمجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، هاشمي رفسنجاني، إنه "لو كان الشعب العراقي مع رئيس الوزراء نوري المالكي لما سقطت الموصل وسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، ولو كانت قلوب العراقيين معه لما حكم المتشددون مدينة تكريت".

ووفقاً لموقع "عصر إيران"، فإن تصريحات رفسنجاني جاءت خلال حفل إفطار بحضور كبار الشخصيات الدينية والسياسية في إيران، حيث أكد أن "الدستور الجديد وتقسيم السلطة وفق محاصصة طائفية وسياسية تم بشكل توافقي بين المكونات الثلاثة للشعب العراقي، وبتعاون إيراني أميركي، غير أن داعش أخلت بهذا التوازن".

وقال رفسنجاني في وقت سابق إنه "لا مانع من أي تعاون بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية فيما يتعلق بالأزمة العراقية"، مشيراً إلى أن "هناك قضايا مشتركة للبلدين في العراق، ولا يوجد مانع أمام تعاونهما".

وفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة "ميريلاند" الأميركية أن 61% من الأميركيين يرحبون بتعاون واشنطن مع طهران لمواجهة تنظيم "داعش" في العراق.

وحسب صحيفة "اعتماد"، نقلاً عن "واشنطن بوست" الأميركية، فإن نتائج الاستطلاع بينت أن 66% من الديمقراطيين، و62% من الجمهوريين يريدون تعاون واشنطن مع طهران حول العراق.