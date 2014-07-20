رئيس كردستان العراق: أنجدوا مسيحيي الموصل

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، بيانا بخصوص النزوح الجماعي للعوائل المسيحية من مدينة الموصل، دعا فيه جميع أهالي كردستان إلى مساعدة هذه العوائل.

وحث رئيس حكومة إقليم كردستان، المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات الطارئة ونجدة هؤلاء النازحين الذين اضطروا إلى ترك مدينة الموصل بسبب تهديدات المجموعات الإرهابية المسلحة.

نص البيان

رسالة إلى أهالي كردستان والمجتمع الدولي:

عقب السيطرة على مدينة الموصل من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، تعرض المسيحيون من مدينة الموصل إلى تهديدات أكثر. للأسف تعرض المسيحيون خلال هذه الأيام إلى التهديد بالقتل الجماعي، واضطروا إلى نزوح جماعي وترك مدينة الموصل والتوجه إلى مدينتي أربيل ودهوك، من دون السماح لهم باصطحاب أية حاجيات أو ممتلكات.

وأمام هذه الكارثة الإنسانية، تقوم حكومة إقليم كردستان بتكثيف جهودها وإمكانياتها لمساعدة هؤلاء النازحين. وفي الوقت ذاته ندعو أهالي كردستان بشكل عام ومحبي الإنسانية في مدينتي أربيل ودهوك إلى تقديم كل ما بوسعهم لمساعدات لتلك العوائل المسيحية النازحة.

إن الشعب الكردي يتمتع بعلاقات جيدة مع الإخوة المسيحيين وجميع القوميات الأخرى ويفتخر بحماية التنوع القومي في كردستان، وأثبت ذلك خلال السنوات الماضية بشكل فعلي. والآن أيضا على شعب كردستان مساعدة هذه العوائل المسيحية التي اضطرت إلى ترك منازلها وممتلكاتها.

إن حكومة إقليم كردستان وبالتنسيق الكامل مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في مساعدة مئات الآلاف من اللاجئين الذين اتجهوا إلى إقليم كردستان، ولكن أعداد اللاجئين في تزايد يوما تلو الآخر، وأن الحكومة العراقية فضلا عن قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، لم تتحمل في الوقت نفسه مسؤولياتها تجاه هؤلاء النازحين المقيمين في إقليم كردستان.

وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الحرجة التي سببتها الحكومة العراقية في إقليم كردستان، ندعو الدول والمنظمات الخيرية والمجتمع الدولي بشكل عام إلى نجدة اللاجئين في إقليم كردستان ودعم ومساندة حكومة إقليم كردستان لكي تتمكن من تقديم المساعدات الضرورية إلى تلك العوائل المنكوبة.