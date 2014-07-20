صحيفة أميركية: الحرس الثوري نشر 5000 جندي في العراق

كشفت صحيفة "وورلد تريبيون" الأميركية أن إيران نشرت ما لا يقل عن 5000 جندي في العراق لمقاتلة المجاميع المسلحة المناهضة لقوات المالكي على اختلاف مشاربها.

كما أشارت الصحيفة إلى أن فيلق القدس في الحرس الثوري يدير عمليات تقوم بها ميليشيات مدعومة من إيران ضد الثوار شمال العاصمة بغداد وعموم حزام بغداد.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر كردية قولها إن الحرس الثوري يشرف على الانتشار العسكري الإيراني المتنامي في العراق، مشيرة إلى أن الحرس الثوري أرسل أول وحدات إلى العراق بعد أسبوع من سيطرة الثوار على الموصل.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد نشرت تقارير مصورة عن تشييع عدد من الضباط الإيرانيين من قوات النخبة التابعة للحرس الثوري الإيراني قتلوا خلال المعارك في مدينة سامراء العراقية.

يذكر أن إيران، رغم نفيها التدخل العسكري المباشر في العراق أو سوريا، فإن وسائل إعلامها الرسمية وغير الرسمية تعلن بين الفينة والأخرى عن مقتل أو تشييع متطوعين شيعة إيرانيين أو عناصر من الحرس الثوري يسقطون أثناء المعارك في مناطق مختلفة من سوريا والعراق.