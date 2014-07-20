مفوضية حقوق الإنسان: أكثر من مليون نازح في العراق

كشفت مفوضية حقوق الإنسان أن عدد النازحين داخل العراق تخطى المليون و250 ألف شخص، موزعين في عموم العراق، منتقدة بيروقراطية الحكومة التي أدت إلى تعطيل إيصال المساعدات لهؤلاء.

وأكد عضو المفوضية، هيمن باجلان، أن النازحين يعانون من أوضاع إنسانية متردية، متمثلة بقلة الخيم ومياه الشرب، وعدم كفاية الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وانتقد باجلان بيروقراطية الحكومة في تعاملاتها مع ملف النازحين، مطالباً إياها بالإسراع في صرف المبالغ المخصصة للمهجرين.

كما أوضح باجلان أن المساعدات المقدمة إلى العائلات النازحة تأتي عن طريق عدد من المنظمات المحلية والدولية، إضافة إلى عدد من الدول كبريطانيا وتركيا وحكومة كردستان.

ومن ضمن المليون والـ250 ألف نازح في العراق، عدد لا بأس به من السوريين، غالبيتهم من أكراد سوريا دخلوا الأراضي العراقية عبر منفذ ربيعة الحدودي بشمال العراق خلال الأشهر الماضية، وأقاموا في معسكر "دوميز" بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد اللاجئين السوريين في العراق بـ100 ألف سوري، يتوزعون في أربع مخيمات رسمية، وأكثر من عشر مخيمات عشوائية، كما من بينهم من يعيش في أماكن تواجد الشق العراقي من قبيلته، حيث تشترك قبائل غرب العراق مع مناطق شرق سوريا بقبائل واحدة عابرة للحدود.