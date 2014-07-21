الجامعة العربية: لا يحق لكردستان إعلان دولة مستقلة

قال مساعد الأمين العام للشؤون السياسية في الجامعة العربية، فاضل محمد، إنه لا يحق لإقليم كردستان العراق إعلان دولة مستقلة في الوقت الحاضر، مؤكدا أن دعوات اربيل للانفصال لم تتجاوز حديث بعض مسؤوليها في وسائل الإعلام.

وقال محمد في تصريح صحافي، إنه لا يحق للإقليم أن ينفصل عن العراق في هذه المرحلة، لافتا إلى أن "الجامعة العربية ترفض الانفصال، ولم توافق على تلك المطالبات".

وأعلن رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، في وقت سابق، عزمه إجراء استفتاء على استقلال الإقليم خلال أشهر، مشيرا إلى أن العراق مقسم بالفعل، وأن الاستقلال حق طبيعي للأكراد.

وقال إن "الوقت أصبح مناسباً لممارسة عملية تقرير المصير بالنسبة إلى الأكراد".

وكانت إيران وتركيا أعلنت معارضتهما إعلان استقلال إقليم كردستان وتقسيم العراق، في تصريحات متزامنة من طهران وأنقرة.

ويحتفظ الأكراد في العراق بحكم ذاتي موسع منذ عام 1991، إلا أنه في الوقت الحالي وصلت سلطتهم إلى مستوى التمتع بصلاحيات الدولة المستقلة، خاصة في ظل تخصيص نسبة كبيرة من الموازنة الاتحادية لحكومة إقليم كردستان، تقدر بـ17% من موازنة العراق السنوية.