بغداد: عودة ظاهرة الجثث المجهولة

عادت ظاهرة "الجثث المجهولة" التي كانت سمة الاقتتال الطائفي في العراق بين عامي 2006 و2007، والتي قضت على معظم الأطباء المميزين والعلماء والطيارين وكبار ضباط الجيش في تلك السنوات، لتخيف سكان بغداد.

وهذه الظاهرة التي تمارسها حالياً ميليشيات شيعية، هي "جيش المهدي" و"عصائب أهل الحق"، بدأت قبل 3 أسابيع في بغداد وديالى.

وفي هذا السياق، عثرت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، على خمس جثث قضت رمياً بالرصاص في مناطق متفرقة من بغداد، التي تشهد بين فترة وأخرى أعمال عنف متمثلة بالاغتيالات بكواتم الصوت.

يذكر أن الشيخ مهدي الكربلائي، ممثل المرجعية في كربلاء، كان دعا في خطبة الجمعة قبل أسبوعين، المتطوعين من "الشيعة الذين انضموا إلى الميليشيات، وتحديدا العصائب الموالية للمالكي"، إلى عدم المساس بالمدنيين وممتلكاتهم، في إشارة إلى هذه الظاهرة الخطيرة التي عادة ما تستهدف المكون السني بالقتل على الهوية.