صورة طبيب "داعش" السعودي ملوحاً بسكين الذبح

الطبيب السعودي الذي أشغل الرأي العام بمقتله مع تنظيم داعش في العراق، ونفت أسرته أن يكون مقاتلاً، وزعمت أنه طبيب يعالج المصابين في عيادة التنظيم، ظهرت له صورة التقطت في أيامه الأخيرة في الموصل، ملوحاً بسكين كبيرة، على نهج رفاقه وقادته في التنظيم عندما يلوحون بها تحت شعار "بالذبح جيناكم".

الطبيب هو فيصل بن شامان العنزي، وقد قتل بقصف جوي نفذته قوات المالكي على تجمع لداعش في الموصل يوم الجمعة 11 يوليو، وظهرت روايات عدة، منها أنه نفذ عملية انتحارية، وأخرى باشتباك مسلح مع قوات المالكي، وثالثة تصر عليها أسرته، وهي مقتله لقصف في عيادة تخص تنظيم داعش.

وشارك محمد بن شامان العنزي على "العربية" قبل أسبوع، نافياً تورط شقيقه الطبيب بعمليات داعش، ومبرراً صورته بالسلاح الرشاش تظهره بأنه متواجد في منطقة صراع ولابد من السلاح، لكن بعد أيام من ذلك التعليق ظهرت صورة الطبيب ملوحاً بالسكين الكبيرة.