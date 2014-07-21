مسلحو "الدولة الإسلامية" يستولون على دير جنوب الموصل

استولى عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق على دير في ناحية منطقة الخضر جنوب شرق مدينة الموصل، مساء الأحد وطردوا الرهبان والقساوسة منه، حسبما أفاد رجال دين مسيحيون.

وتأتي العملية بعد يوم واحد على انتهاء المهلة التي حددها التنظيم للمسيحيين الذين غادروا المدينة بعد التحذير.

وقال رجل دين مسيحي رفض الكشف عن هويته إن "مسلحي داعش اقتحموا كنسية مار بهنام في منطقة الخضر (15 كلم جنوب شرق الموصل) واستولوا على الدير وطردوا القساوسة منه".

وأضاف أن "المسلحين قالوا للقساوسة هناك: لم يبقَ مكان لكم بينا وعليكم المغادرة فوراً".

وأضاف أن "القساوسة حاولوا أخذ بعض حاجياتهم، لكنهم منعوهم، وقالوا لهم تخرجون بملابسكم وترحلون من هنا مشياً على الأقدام".

وأجبر رجال الدين على السير إلى مدينة قرة قوش على مسافة أكثر من 10 كيلومترات قبل أن تأتيهم قوة من البيشمركة لتنقلهم إلى مناطق خاضعة لسيطرتهم.

وهرب المئات من المسيحيين من أهالي مدينة الموصل العراقية إثر إنذار وجهه تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يشن هجوماً كاسحاً على مناطق متفرقة في شمال وغرب البلاد .

وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو قال لوكالة "فرانس برس" مساء الجمعة: "لأول مرة في تاريخ العراق، تفرغ الموصل الآن من المسيحيين"، مضيفاً أن "العائلات المسيحية تنزح باتجاه دهوك وأربيل" في إقليم كردستان العراق.

وقال ساكو إن مغادرة المسيحيين وعددهم نحو 25 ألف شخص لثاني أكبر مدن العراق التي تضم نحو 30 كنيسة يعود تاريخ بعضها إلى نحو 1500 سنة، جاءت بعدما وزع تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يسيطر على المدينة منذ أكثر من شهر بياناً يطالبهم بتركها.