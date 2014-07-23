بغداد.. 32 قتيلا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة

قتل 32 شخصاً وأصيب عشرات بينهم نساء وأطفال بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مساء الثلاثاء، حاجز تفتيش للشرطة في منطقة الكاظمية، في شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية الأربعاء.

وكانت حصيلة سابقة أشارت الى مقتل 23 شخصا وإصابة أكثر من 40 بجروح في الهجوم.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة: "إن الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة الثلاثاء، بلغ 32 قتيلا و62 جريحا".

وأشار الى أن بين الضحايا نساء وأطفال وعناصر في الشرطة، وأكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا.

واستهدف الهجوم الانتحاري حاجز تفتيش للشرطة عند مدخل حي الكاظمية في شمال غرب بغداد.

ويقع حي الكاظمية ذو الغالبية الشيعية على نهر دجلة ويضم مرقد الإمام موسى الكاظم، سابع الأئمة المعصومين لدى الشيعة الإثني عشرية.

وتشهد مناطق متفرقة خصوصا في بغداد، أعمال عنف بالتزامن مع العمليات العسكرية التي تنفذها قوات عراقية لاستعادة السيطرة على مناطق سقطت بيد تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات مسلحة أخرى في وسط وشمال وغرب البلاد.