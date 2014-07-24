بالفيديو.. داعش يفجر مرقد النبي يونس بالعراق

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الخميس، بأن عناصر تنظيم "داعش" أقدموا على هدم مرقد النبي يونس وقاموا بتفجير مرقد الإمام أبو العلى، فضلاً عن حسينية وجامع في مدينة الموصل، بحسب ما نقل موقع "السومرية نيوز".

وقال المصدر إن "مسلحي تنظيم داعش أقدموا، اليوم، على هدم مرقد النبي يونس شرق مدينة الموصل بعد سيطرتهم على الجامع بشكل تام"، مشيراً إلى أن "المسلحين قاموا بإغلاق الجامع ومنعوا الصلاة فيه". يذكر أن المرقد يعود بناؤه إلى عام 138هـ.

وفي سياق متصل، أكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مسلحي تنظيم داعش قاموا بزرع عبوات ناسفة بمحيط مرقد الإمام أبو العلى في منطقة باب جديد وقاموا بتفجيرها عن بعد، ما أدى إلى هدم المرقد"، مشيراً الى أن "المسلحين أقدموا أيضاً على تفجير حسينية فاطمة الزهراء وجامع نجيب جادة في منطقة الفيصيلية".

وكان رئيس مجلس إسناد أم الربيعين زهير الجلبي أعلن، اليوم الخميس، عن قيام تنظيم "داعش" بتفجير مرقد النبي دانيال غربي الموصل.

وأكد مصدر أمني في محافظة نينوى، أفاد الأربعاء، بأن مسلحي تنظيم "داعش" فجروا مرقد الإمام يحيى أبو القاسم بمنطقة الشفاء غرب الموصل.

وشهدت مدينة الموصل في 4 يوليو 2014 تفجير مرقد "الإمام السلطان عبدالله بن عاصم بن عمر بن الخطاب" بعدد من العبوات الناسفة جنوب شرق الموصل، كما فجر مسلحون في 25 يونيو 2014 بعبوات ناسفة مقام الإمام العباس في قرية الكبة (10 كم شمال الموصل)، وتفجير حسينيتين في قرية شريخان العليا والسفلى (15 كم شمال الموصل).