بان كي مون يحذر من "خطر على وجود" العراق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الخميس، إلى تشكيل حكومة وحدة للتغلب على "الخطر على وجود" العراق الذي يواجه أزمة تهدد بتقسيمه على أسس طائفية وعرقية.

وقال بان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، خلال زيارته لبغداد، إن "العراق يواجه خطراً على وجوده، لكن يمكن التغلب عليه من خلال تشكيل حكومة وحدة".

وأضاف: "يجب أن تكون حكومة تعطي شعوراً لجميع العراقيين بأنهم ممثلون فيها".

ووصل الأمين العام صباح اليوم الخميس إلى بغداد.

ويعاني العراق من تصاعد التوتر السياسي والأمني بسبب خلافات سياسية حادة، وتوسع تواجد الجماعات المسلحة، وأبرزها تنظيم الدولة الإسلامية.

وتفرض هذه الجماعات المسلحة الجهادية سيطرتها على مناطق مهمة من العراق، بينها الموصل ثاني المدن العراقية وتكريت، إضافة إلى مناطق واسعة في شمال وغرب وشرق البلاد.

وكان مصدر مطلع قد كشف أن بان كي مون سيلتقي خلال زيارته إلى العراق بالمرجع الديني لدى المسلمين الشيعة في العراق السيد علي السيستاني في منزله بمدينة النجف.

كما سيلتقي خلال زيارته برئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبيه، وعدد من المسؤولين والقادة العراقيين لبحث تطورات أوضاع العراق وأزمة نزوح مسيحيي الموصل.

يشار إلى أن هذا اللقاء المرتقب يأتي بعد زيارة الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، السبت الماضي، إلى النجف ولقائه بالمرجع السيستاني ناقلاً له رسالة من الأمين العام، بان كي مون، الذي رحب فيها بدعم المرجع لحماية المدنيين في الصراع الحالي وموقفه ضد الطائفية".

