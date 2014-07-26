آرو: سياسات المالكي الطائفية أدت إلى انهيار البلاد

اتهم مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيرار آرو، في مقابلة مع "العربية"، رئيس الحكومة العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بلعب ورقة الطائفية، وهو ما أوصل البلاد، بحسب آرو، إلى الوضع الذي هي عليه اليوم.

وقال آرو "الجميع كان يعلم أن سياسات المالكي شديدة الطائفية وتثير الانقسامات، وكانت ستتسبب برد فعل عاجلا أم آجلا، ولكننا لم نشأ التدخل بالشؤون الداخلية، ولكن الآن انهارت البلاد ووحدتها، ويجب على العراقيين إعادة بنائها عبر حكومة وطنية. نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة أن السيد المالكي لم يفهم هذا بعد ومازال يلعب لعبة الطائفية التي أوصلت البلاد إلى هذه الكارثة".