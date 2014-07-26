مسلحون يخطفون رئيس مجلس بغداد ويطلقون سراحه لاحقاً

تم الإفراج، اليوم السبت، عن رئيس مجلس محافظة بغداد، رياض العضاض، الذي كان قد اختطف مع عدد من عناصر حمايته، مساء أمس الجمعة، على يد مسلحين مجهولين يرتدون بزات عسكرية من منزله في بغداد.

وأكد مصدر عراقي أنه تم إطلاق سراح العضاض بعد تدخل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

وكان ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية العراقية قد أعلن أن "مسلحين مجهولين يرتدون زيا عسكريا اقتادوا في ساعة متأخرة من ليلة أمس (الجمعة) رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، و8 من عناصر حمايته من منزله في الأعظمية، شمال بغداد".

وأكد مسؤول في مجلس محافظة بغداد قيام مجموعة مسلحة كانوا يستقلون حوالي 10 سيارات رباعية الدفع باقتياد العضاض وعدد من عناصر حمايته من منزله في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

والعضاض عضو في قائمة "متحدون" السنية التي يتزعمها رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي.