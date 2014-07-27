فيديو.. اللحظات الأولى لتفجير داعش مرقد النبي شيت

كشف فيديو المشاهد الأولى لقيام تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بتفجير مرقد النبي شيت أمس الجمعة.

وأكدت مصادر أن التفجير وقع في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، عقب منع اقتراب المواطنين، وإحاطة الموقع بالعبوات الناسفة وتفجيره على مرأى من الجميع.

وجاء ذلك بعد يوم من تفجير مرقد النبي يونس في شرق مدينة الموصل.

وأثارت تلك التفجيرات انتقادات دولية واسعة النطاق.

كما تورط مسلحو داعش في انتهاك عشرات المراقد والحسينيات في هذه المنطقة.

ووردت أنباء اليوم الأحد عن تنفيذ داعش إعدامات في الموصل لمواطنين عارضوا حملة التفجيرات ضد المراقد والأضرحة.