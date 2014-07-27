مقتل 22 من ميليشيات المختار الموالية للمالكي بديالى

تحدثت مصادر طبية عراقية في محافظة ديالى عن مقتل 22 شخصاً وجرح 18 آخرين ينتمون لـ"ميليشيات المختار" التي تساند رئيس الوزراء نوري المالكي في معارك الدائرة شمال بعقوبة بين الميليشيات من جهة ومجاميع مسلحة.

وفي سياق متصل، سارت أنباء عن بدء هجوم واسع للمسلحين المناوئين للمالكي على قضاء المقدادية شمال بعقوبة بمحافظة ديالى من جهة المصرف وبلور والسوق الشعبي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين المسلحين وميليشيات عصائب أهل الحق المساندة للمالكي.

كما تحدثت معلومات عن تعزيزات للمسلحين المناوئين للمالكي قدمت من محافظة صلاح الدين وعبرت نهر العظيم لتصل إلى محافظة ديالى، مدعومة بالدبابات والمدرعات وسيارات رباعية الدفع كانت استولت عليها في وقت سابق من جيش المالكي.

وتهدف هذه التعزيزات لدعم المجاميع المسلحة التي تحاول اقتحام قضاء المقدادية شمال بعقوبة والتي ينتشر فيها مجاميع من الميليشيات المساندة للمالكي.