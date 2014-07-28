العراقيون يستقبلون العيد بـ"خطة أمنية"

مع استمرار المواجهات المسلحة في أنحاء متفرقة من العراق وتدهور الأوضاع الأمنية والخدمية في البلاد، ينتظر العراقيون قدوم عيد الفطر المبارك على أمل أن يمر عليهم العيد بسلام.

ويأمُل العراقيون تحقيق أمنياتهم رغم قلقهم وحذرهم الواضِحَين من حصول أعمال عنف في هذا التوقيت.

في ما يستعد المسلمون في معظم أنحاء العالم لاستقبال عيد الفطر، يبقى موسم العيد مختلفاً في العراق، حيث يستقبل العراقيون عيدهم هذا العام بخطة أمنية جديدة أعلنتها الحكومة المنتهية ولايتها.

وانتشرت قوات الأمن في شوارع المدن والمحافظات لحفظ أمن غاب عن العراق منذ الإطاحة بصدام حسين.

وبعد الإعلان عن خطة أمنية للعيد بقي منسوب القلق لدى العراقيين من حصول حوادث أمنية جديدة مرتفعاً، فهناك خروقات أمنية كبيرة سجلت في أعياد السنوات الماضية، ناهيك عن خروج بعض المحافظات عن سلطة الدولة ورفضت بعض مؤسسات الحكم المحلي والأحزاب استقبال تهانئ العيد تضامناً مع النازحين.

ويأتي هذا العيد أيضاً مع نصف فرحة بانتخاب رئيس لمجلس النواب ورئيس جديد للعراق، فيما تبقى معضلة اختيار رئيس للوزراء معلقة بانتظار المفاوضات لإيجاد بديل للمالكي، فالمنصب الأقوى والأبرز في العراق مازال محطاً للنزاع، بين تشبث ائتلاف المالكي على ترشيحه لولاية ثالثة والرفض الواضح لمعظم الكتل السياسية لترشحه من جديد لرئاسة الوزراء.