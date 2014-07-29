مسلحو داعش يفجرون جسرا حيويا يربط بغداد بالشمال

قام مسلحو "تنظيم داعش" فجر اليوم الثلاثاء بتفجير جسر حيوي قرب سامراء يربط بين بغداد وشمال البلاد، يستخدمه الجيش العراقي في نقل إمداداته للجنود المرابطين قرب "تكريت".

وفي هذا الشأن، أوضح مقدم في الشرطة أن "انتحارياً يقود شاحنة مفخخة فجر نفسه على الجسر القائم على نهر الثرثار، ما أدى إلى انهيار مقطعين منه".

ويخضع هذا الجسر إلى مراقبة من قبل قوات الجيش، وتوجد على جهتيه نقاط مرابطة للقوات الأمنية، التي تحرس القوافل العسكرية التي تتوجه إلى مدينة تكريت.

ويخوض الجيش العراقي منذ نحو عشرة أيام معارك ضارية على مشارف مدينة تكريت التي سقطت بيد عناصر الدولة الإسلامية منذ نحو شهر.

ويربط طريق آخر يقع على سد سامراء لكنه بعيد نسبياً وغير مؤهل لعبور الشاحنات والمعدات الثقيلة بين هذه المدينة والشمال.