واشنطن تعتزم بيع العراق 5000 صاروخ "هيلفاير"

أعلن مسؤولون أميركيون، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم بيع العراق 5000 صاروخ "هيلفاير" في صفقة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار وترمي الى مساعدة بغداد في حربها ضد "داعش".

وهذه الصفقة الأكبر لصواريخ "هيلفاير" وافقت عليها وزارة الخارجية وستحال على الكونغرس ليوافق عليها بدوره.

وقالت "وكالة التعاون في مجال الدفاع والأمن" إن هذه الصواريخ الـ5000 المضادة للدبابات ترمي الى "دعم قوات الأمن العراقية في عملياتها الراهنة". وتطلق القوات العراقية هذه الصواريخ من طائرات "سيسنا".

واستبعدت الولايات المتحدة إرسال جنود الى العراق لمساعدة الجيش العراقي في التصدي لمسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكن واشنطن أرسلت الى العراق مستشارين عسكريين ووعدت بتسريع عملية تسليم الأسلحة وتركت الباب مفتوحا أمام إمكان تنفيذ غارات جوية في العراق.

وبحسب المتحدث باسم البنتاغون، الكولونيل البحري جون كيربي، فإن الولايات المتحدة سلمت العراق في يوليو الجاري 466 صاروخ "هيلفاير"، لتصل الكمية المسلمة منذ مطلع العام إلى 780. وأضاف أن بغداد ستتسلم في اغسطس 366 صاروخا مماثلا آخر.

وصورايخ "هيلفاير"، التي تصنعها مجموعة "لوكهيد مارتن"، يستخدمها الجيش الأميركي خصوصا في استهداف المتمردين المرتبطين بتنظيم القاعدة في باكستان واليمن وذلك بواسطة طائرات من دون طيار.

