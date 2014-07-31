إحباط هجوم واسع لـداعش على بلدة الضلوعية شمال بغداد

أحبطت القوات الأمنية ومقاتلو العشائر التي تساندها الخميس، هجوما واسعا شنه تنظيم داعش على بلدة الضلوعية في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، أسفر عن مقتل 5 مسلحين، بحسب مسؤول عراقي رفيع.

وقال الفريق قاسم عطا المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، إن "القوات الأمنية أحبطت هجوما قامت به عناصر داعش على بلدة الضلوعية صباح اليوم".

وأضاف أن "قوات الجيش والقوة الجوية وطيران الجيش بمساندة أبناء العشائر تمكنوا من إحباط الهجوم، وقتل 5 من عناصر داعش بينهم قيادي كبير".

بدوره، قال مقاتل في صفوف العشائر، "تمكنا من قتل 8 مسلحين، لا تزال جثث 4 منهم ملقاة في الشوارع". وأكد أن "شرطيا واحدا قتل وأصيب ستة آخرون في الهجوم الذي استمر لمدة أربع ساعات". وتعرضت بلدة الضلوعية التي يسكنها غالبية من عشائر الجبور لسلسلة هجمات وحصار من قبل عناصر تنظيم داعش عدة مرات، وكانت تنتهي بطردهم.

والضلوعية إحدى النواحي القليلة التي لم تقع بيد عناصر داعش في محافظة صلاح الدين، التي خرج معظمها عن سيطرة الدولة، وبينها تكريت كبرى مدن المحافظة.

من جهة أخرى، قام مسلحو داعش بقتل امرأة تدعى ثريا الجبوري، في ناحية الزاب (90 كلم غرب كركوك) بحجة أنها تسب التنظيم، حسبما أفاد مصدر أمني في كركوك.

وقتل عناصر التنظيم نجل هذه المرأة الذي كان يعمل في صفوف الصحوة التي تقاتل تنظيم القاعدة في السابق، بحسب المصدر ذاته. إلى ذلك، أعلنت السلطات العراقية، تحرير عدد من القرى والقصبات في منطقة العظيم الواقعة شمال مدينة ديالى، فيما أكدت مقتل 15 من عناصر داعش في معارك في منطقة جبال حمرين.