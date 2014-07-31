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مجلس الأمن: يعتبر "داعش" تهديدا كبيرا لمستقبل العراق

المصدر: العربية.نت
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أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع، أمس الأربعاء، يقضي باعتبار تنظيم "الدولة الإسلامية" تهديدا كبيرا لمستقبل العراق، معربا عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع في العراق.

وأدان المجلس في قراره، الذي تم بمقتضاه تمديد تفويض بعثة المساعدات الأممية في العراق لعام آخر، الهجمات التي يشنها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ودعا إلى إجراء حوار ديمقراطي لتعزيز الحكومة العراقية.

وفي الوقت الذي لم يغير فيه المجلس تفويض البعثة الأممية في ضوء الأزمة الأخيرة، إلا أن القرار يشهد تغييرا عن القرارات السابقة الخاصة بتجديد عمل البعثة والتي كانت تتضمن الإشادة بتحقيق تحسن في السنوات الماضية.

كلمات دالّة

#العراق, #الموصل, #داعش, #الدولة الإسلامية, #مجلس الأمن

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