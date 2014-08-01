أكثر من 1600 قتيل خلال شهر واحد في العراق

قتل 1669 شخصا وأصيب أكثر من 2100 بجروح في هجمات "إرهابية" وأعمال عنف خلال شهر يوليو الماضي، في العراق حيث تتواصل هجمات شرسة تنفذها تنظيمات جهادية، وفقاً لمصادر رسمية عراقية الجمعة.

كما أصيب 2104 أشخاص هم 1705 مدنيين و246 عسكرياً و153 شرطياً، خلال الشهر الماضي، وفقاً للحصيلة.

وأشارت الحصيلة إلى مقتل 409 "إرهابيين" واعتقال 722 آخرين، خلال الفترة ذاتها.

بدورها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق في بيان اليوم الجمعة، عن مقتل 1737 عراقيا وإصابة 1978 جراء هجمات "إرهابية" وأعمال عنف خلال الشهر الماضي.

ونبه البيان إلى أن محافظة بغداد كانت الأكثر خطورة، حيث قتل وجرح 1035 شخصاً خلال الفترة ذاتها.

كما شهدت محافظات صلاح الدين وكركوك (شمالاً) وديالى (شمال شرق بغداد) وبابل (جنوباً) هجمات أدت إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الضحايا، وفقاً للبيان.

وتشير الإحصائيات إلى تواصل ارتفاع معدلات الضحايا مقارنة بشهر يونيو الماضي، عندما قتل 1922 شخصاً، وفقاً لمصادر رسمية عراقية.

ويشهد العراق أعمال عنف وهجمات متواصلة خصوصا منذ بدء هجمات تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مدن مهمة، بينها الموصل وتكريت إضافة إلى مناطق واسعة في محافظات متفرقة شمال وغرب ووسط البلاد.