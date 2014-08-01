واشنطن تدرس تعزيز قدرات البيشمركة دون وعود بالتسليح

أعلن مسؤولون أميركيون أن إقليم كردستان يسعى للحصول على أسلحة متقدمة يحتاجها للتصدي لتنظيم داعش، وتشمل الإمدادات العسكرية المطلوبة دبابات ومعدات قنص ومركبات أفراد مدرعة ومدافع وذخائر ودروعا وخوذات وشاحنات وقود وعربات إسعاف، في حين تبدي واشنطن تردداً، وفق المسؤولين أنفسهم.

وتفيد المعلومات بأن المسؤولين الأكراد باتوا أكثر إلحاحاً في الآونة الأخيرة للحصول على إمدادات عسكرية من الولايات المتحدة، معللين ذلك بتزايد مخاوفهم من انتشار المجموعات المسلحة ومقاتلين تنظيم داعش الذين يهددون أمن الإقليم.

وطرح طلب حكومة الإقليم للنقاش أثناء زيارة وفد كردي واشنطن أوائل يوليو الماضي، وهو قيد الدراسة لكن مسؤولين أميركيين أوضحوا أنهم يدرسون سبل تعزيز دفاعات الإقليم، لكن أمر تسليحهم بالتوازي مع الحكومة المركزية غير وارد حاليا على الأقل.