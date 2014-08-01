6 قتلى في قصف جوي لقوات المالكي على مناطق بكركوك

قصفت مقاتلات حربية لقوات المالكي قريتين تابعتين لقضاء داقوق في محافظة كركوك، وأدى القصف إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة تسعة آخرين بينهم نساء وأطفال واستهداف القصف قريتي غيده ورسيم درب الخاضعتين لسيطرة مسلحي داعش، وقصفت المقاتلات أيضا نقطة تفتيش تابعة لداعش على جسر ميدان في القضاء.

وفي نفس السياق قتل 33 شخصا بينهم 17 عسكريا وأصيب آخرون بجروح خلال اشتباكات قتل خلالها كذلك 23 مسلحا، وأعمال عنف متفرقة الجمعة في العراق، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية عسكرية، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال ضابط برتبة ملازم أول في الجيش "قتل 17 جندياً وأصيب ثلاثة بجروح في اشتباكات وقعت صباح اليوم (الجمعة) بين قوات من الجيش ومسلحين في ناحية جرف الصخر (60 كلم جنوب بغداد)"، كما قتل 23 مسلحا خلال الاشتباكات ذاتها، وفقا للمصدر.

فيما أكد مصدر طبي وضابط برتبة نقيب في الجيش حصيلة الضحايا.