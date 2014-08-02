"داعش" يسيطر على مسارات الخط العراقي التركي للنفط

سيطر مسلحو تنظيم "داعش"، اليوم السبت، على حقلين لإنتاج النفط في ناحية زمار، شمال مدينة الموصل، بعد انسحاب قوات البيشمركة الكردية منها، وفقاً لمصادر نفطية وحزبية عراقية.

وقال مصدر بارز في شركة نفط الشمال لوكالة "فرانس برس" إن "تنظيم داعش سيطر على حقلي عين زاله وبطمه بعد سيطرته على ناحية زمار".

كما أكد غياث سورجي، أحد مسؤولي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى، في تصريح لوسائل الإعلام أن "زمار والمناطق التابعة لها أصبحت تحت سيطرة داعش بعد انسحاب قوات البيشمركة منها اليوم" السبت.

وحقلا عين زاله وبطمه جزآن من المنطقة النفطية في زمار المؤلفة من ثلاثة حقول، وتنتج حاليا حوالي 20 ألف برميل يوميا.

واكد مصدر طلب عدم ذكر اسمه ان "مسلحي داعش يسيطرون الآن بشكل شبه كامل على مسارات الخط العراقي التركي الممتد من شمال العراق حتى الأراضي التركية.

وشهدت ناحية زمار اشتباكات شرسة منذ يوم الجمعة بين قوات البيشمركة الكردية وتنظيم "داعش"، قتل خلالها 14 عنصرا من القوات الكردية. وبدورها تمكنت القوات الكردية من قتل 100 من المسلحين، وفقا لمصادر حزبية وأمنية.

وذكر المصدر النفطي أن مسلحي "داعش" كانوا قد سيطروا منذ 10 يونيو الماضي، على حقلي عجيل والقيارة، الواقعين الى الجنوب من مدينة الموصل.

وحقل بطمة اكتشف في عام 1953 في منطقة تقع جنوب شرق عين زالة وعلى بعد عشرة كيلومترات منها، ويتألف من قبتين منفصلتين شرقية وغربية، اما نفط هذا الحقل فهو اثقل من نفط عين زالة حيث تبلغ كثافته 29.8 درجة بمقياس معهد النفط الامريكي.

ويبلغ انتاج الحقل نحو 5,000 برميل باليوم ويضم مجمع الحقلين محطة لانتاج الكهرباء قريبة من نهر دجلة".

يشار إلى أن الخط العراقي التركي الذي كان يصدر قرابة 350 الف برميل من مجموع انتاج الشركة 670 الف برميل قد تعطل منذ شهر آذار الماضي.

