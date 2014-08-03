تقارير:حزب الله يعيد توزيع مقاتليه بين العراق وسوريا

أثار مقتل القيادي في حزب الله، إبراهيم الحاج، مؤخرا في العراق، جملة من التساؤلات حول دور ميليشيات الحزب في العراق، وإعادة ترتيب صفوفها بين العراق وسوريا.

وذكرت تقارير أن الحزب أوفد مستشارين للتدريب وتنسيق عمل الميليشيات التابعة لإيران في العراق، فيما يقوم بحملة جديدة لاستقطاب المقاتلين في سوريا للتعويض عن نقل بعضهم إلى العراق.

وأحاط بمقتل القيادي المقرب من حسن نصر الله، إبراهيم الحاج منذ أيام، لغط واسع هل قتل في القلمون، أم سامراء، أم في الموصل كمدرب للميليشيات التابعة لإيران؟

وتحدثت مصادر الصحافة الغربية عن نقل 250 مستشارا محترفا من حزب الله إلى العراق، في مهمة رئيسية، هي توحيد وتنسيق العمل بين الميليشيات المقاتلة تحت لواء الحرس الثوري الإيراني.

وكشفت الصحافة اللبنانية عن حملة باسم "تجديد الإيمان"، يقوم بها حزب الله، يعرض فيها فيلما من عشرين دقيقة عن قتال الحزب في القصير، ويختم بكلمة لأمين عام الحزب يدعو فيها إلى التطوع للقتال، في استراتيجية لنقل القوات المحترفة من سوريا إلى العراق، وتجنيد الشباب للقتال في سوريا.

وتعود علاقة حزب الله في العراق إلى عام 2003، بطلب إيراني، لتدريب جيش المهدي، أو عصائب أهل الحق لاحقا، بحسب بيان للخزانة الأميركية، وتقرير للاستخبارات العسكرية الأميركية.

فرقة التدريب يطلق عليها رقم 3800، تطورت لتصبح وسيطا بين الحرس الثوري والمقاتلين العرب في 2007، إلى أن أصبحت فرقة هامة في عام 2008، قادت أمين عام حزب الله لقضاء "ساعات يوميا" على الملف العراقي، بحسب مسؤول في صحيفة مقربة لحزب الله.

وهناك عدد من الأسماء البارزة في حزب الله، متوقع لها أن تلعب دورا رئيسيا في تطوير دور الحزب في هذه المرحلة، منها:

- علي موسى دقدوق، وهو مدرب في حزب الله ومبعوث لفيلق القدس، مرتبط بقتل جنود أميركيين ومسجون في العراق منذ عام ألفين وسبعة، حتى خروجه عام ألفين واثني عشر.

- خليل حرب قائد الفرقة، تمت رؤيته عام ألفين واثني عشر في اليمن، ما قاد الولايات المتحدة لإعلان العلاقة بين الحوثيين وحزب الله.

-محمد كوثراني، مسؤول ملف العراق والتدريب في الحزب، كان له دور في تدريب المقاتلين في سوريا.

دور الحزب مازال يتبلور في حماية نظام المالكي، ولكن مسعود جزائري، القائد في الحرس الثوري الإيراني، أكد أن الاستراتيجية الإيرانية المتبعة في سوريا ستعيد نفسها في العراق.