المالكي متشبث بالولاية الثالثة.. وغالبية الكتل ترفض

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع قادة الكتل النيابية لبحث جدول أعمال جلسة البرلمان المقرر انعقادها اليوم.

وذكر مصدر نيابي أن "الاجتماع ناقش جدول الأعمال، فضلاً عن بحث إمكانية إدراج قضية تسمية الكتلة النيابية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة".

ومن المقرر أن يستأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلساته التي ستشهد تحديد الكتلة الأكبر، المكلفة بتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة إضافة إلى مناقشة توصيات اللجان الخاصة بالنازحين والموازنة العامة لعام 2014.

فيما كشف مصدر نيابي أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي سيحضر الجلسة، مشيرا إلى أن "كتلة التحالف الوطني النيابية ستعقد اجتماعاً مهماً قبل الجلسة بحضور رئيس الوزراء".

يشار إلى أن خلافاً بين الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني، حول تفسير الكتلة النيابية الأكبر عدداً التي ستكلف دستورياً بتشكيل الحكومة المقبلة، وسط تمسك ائتلاف دولة القانون على أنه الكتلة الأكبر، وليس التحالف الوطني، وترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة، الأمر الذي رفضته غالبية الكتل السياسية.