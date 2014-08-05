ميليشيات مرتبطة بالمالكي تعبث بقبر صدام حسين

كشف مكتب رئيس مجلس صلاح الدين أحمد الكريم عن أن ميليشيات عصائب أهل الحق المرتبطة بمكتب المالكي اقتحمت القاعة التي دفن فيها ضريح الرئيس الراحل صدام حسين في العوجة جنوب تكريت.

وحطمت تلك الميليشيات محتويات القاعة وعبثت بها محاولة نبش القبر.

وكشف الكريم عن قيام الميليشيات بحرق أغلب المنازل في العوجة مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين والقريبة من الضريح.

وأضح الكريم أيضاً أن كل الميليشيات التي تساند المالكي خرجت عن سلطته نهائياً وأن الحرس الثوري الإيراني هو صاحب الكلمة الفصل في إدارة وتمويل تلك الميليشيات ومنها بدر وحزب الله والعصائب .