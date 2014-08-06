العراق: 3 انفجارات و12 قتيلاً في بغداد

انفجرت ثلاث سيارات مفخخة الأربعاء في بغداد، ما خلف 12 قتيلاً على الأقل و25 جريحاً، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وأوقع انفجاران متزامنان سبعة قتلى في مدينة الصدر الحي ذي الغالبية الشيعية في شمال العاصمة، وقتلت سيارة مفخخة ثانية خمسة أشخاص في سوق أور شمال مدينة الصدر.

وشنّ مقاتلو تنظيم "داعش" في يونيو هجوماً مكنهم من السيطرة على مناطق واسعة شمال بغداد.

واقتصر الهجوم على بعد بضع عشرات من الكيلومترات من العاصمة، لكن هذه القوى المتطرفة لا تزال تزرع الفوضى في بغداد خصوصاً في الأحياء الشيعية من خلال اعتداءات تستهدف المدنيين وقوات الأمن.