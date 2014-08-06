تنسيق بين أكراد العراق وتركيا وسوريا بوجه داعش

أعلن مسؤول حزبي عراقي كردي رفيع المستوى أن قوات البيشمركة الكردية تنسق مع مقاتلي الأكراد السوريين والأتراك من أجل مواجهة الجهاديين، الذين سيطروا على مناطق سنجار وزمار التي تقطنها الأقلية الأيزيدية.

وقال هلو بنجوني - رئيس تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في نينوى - إن "مقاتلي حزب العمال الكردستاني (التركي) وصلوا إلى جبال سنجار ويدافعون عن السنجاريين من هجمات داعش"، مشيراً إلى أن مقاتلي هذا الحزب و"غرب كردستان (بيدا في سوريا) لديهم منطقة لمواجهة داعش هي ربيعة ومنطقة سنجار".

وأضاف "نحن لدينا محور زمار وباقي المناطق الأخرى شرق وشمال الموصل".

وقال مسؤول في حزب العمال الكردستاني لفرانس برس إن "مقاتلينا تحركوا من مقرهم في جبال قنديل أمس، وعبروا من خلال محافظة دهوك إلى سوريا".

وأضاف أن "المقاتلين وصلوا اليوم إلى سنجار، بعد أن قامت عناصر وحدات حماية الشعب (بيدا) بتأمين الطريق لهم".

وأشار إلى أن "هذه القوة الآن تسلمت السيطرة على بعض المراكز والمواقع العسكرية التي كان عناصر داعش يشغلوها".

من جانبه، أعلن التنظيم الكردي السوري في بيان "قتل عشرة من عناصر الدولة الإسلامية في عمليتين داخل سنجار وأسر ثلاثة آخرين".

وأضاف في البيان أن "عشرات من الشباب الأزيديين بدأوا في الانضمام إليهم، وتشكيل مجموعات لمحاربة داعش".