48 ساعة لائتلاف المالكي لتقديم مرشح بديل

ألمحت كتلة بدر، التي يترأسها هادي العامري، إلى عدم تأييدها ترشيح رئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، للمنصب مرة ثالثة، التزاماً منها بموقف المرجعية الدينية، وفي حين بين ائتلاف الحكيم أن ائتلاف دولة القانون يعرف جيداً أن خروجه من التحالف الوطني يعني "الانتحار سياسياً"، وكشف عن إمهال التحالف الوطني ائتلاف دولة القانون 48 ساعة لتقديم مرشح بديل، وإلا ستقدم كتله مرشحها لرئاسة الحكومة.

وقال النائب عن منظمة بدر، عبدالكريم الأنصاري، في حديث إلى صحيفة "المدى" العراقية، إن "التحالف الوطني سيقدم مرشحه لرئاسة الحكومة على وفق المدة الدستورية التي ستنتهي في الثامن من الشهر الحالي".

من جهته، قال النائب عن كتلة المواطن البرلمانية، فالح الساري، إن خروج ائتلاف دولة القانون من التحالف الوطني سيعرضه إلى كثير من المتاعب، لأنه سيواجه صعوبة كبيرة في تشكيل الحكومة بعد معارضة كتل التحالف الوطني كلها وتحفظات القوى الكردية والسنية على تولي رئيس ذلك الائتلاف، نوري المالكي، المنصب مدة ثالثة".

ورأى القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أن "ائتلاف دولة القانون لو رأى إمكانية تشكيل الحكومة بمفرده لخرج من التحالف الوطني منذ وقت طويل"، واستطرد النائب عن كتلة المواطن البرلمانية أن "التحالف الوطني يعطي الحق لائتلاف دولة القانون بتقديم مرشحه لرئاسة الحكومة شريطة تقديم بديل عن المالكي".

وأوضح النائب فالح الساري أن "التحالف الوطني أمهل ائتلاف دولة القانون 48 ساعة لتقديم بديل للمالكي، وبخلافه ستقدم كتله مرشحها لرئاسة الحكومة".

