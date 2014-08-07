العراق: اشتباكات بين البشمركة وداعش قرب كردستان

هاجمت القوات الكردية مقاتلي تنظيم داعش قرب أربيل عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق، اليوم الأربعاء، في تغيير في التكتيكات تدعمه الحكومة العراقية المركزية في محاولة لكسر انطلاقة التنظيم المتشدد.

جاء الهجوم على مسافة 40 كيلومترا جنوب غربي أربيل، بعدما ألحق مسلحو داعش هزيمة مذلة بالأكراد يوم الأحد، عندما حققوا تقدما خاطفا في ثلاث بلدات، مما دفع رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، لإصدار أوامره للقوات الجوية العراقية لدعم القوات الكردية للمرة الأولى.

وقال جبار ياور، أمين عام وزارة البشمركة (القوات الكردية)، إنهم غيروا خططهم من الدفاع إلى الهجوم، وإنهم يشتبكون الآن مع مقاتلي التنظيم في بلدة مخمور.

ويجعل موقع الاشتباكات تنظيم داعش أقرب لإقليم كردستان شبه المستقل من أي وقت مضى منذ اجتاح التنظيم شمال العراق دون مقاومة تذكر في يونيو.

وبعد ذلك التقدم السريع فر آلاف الجنود العراقيين الذين دربتهم الولايات المتحدة. وتدخلت القوات الكردية - التي تتباهى غالبا بمعاركها ضد قوات صدام حسين - كما فعلت الميليشيات الشيعية التي دربتها إيران.

لكن انتصار تنظيم داعش على البشمركة أثار التساؤلات حول سمعتها كمحاربين مرهوبي الجانب.

ويمثل تنظيم داعش أكبر تهديد على أمن العراق منذ الغزو الأميركي الذي أسقط صدام حسين في 2003.