فرنسا: مستعدون لدعم قوات إقليم كردستان العراق

قالت فرنسا اليوم الخميس، إنها مستعدة لدعم قوات إقليم كردستان العراق شبه المستقل لوقف تقدم مسلحي "داعش"، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن شكل المساعدات.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في بيان، إن الرئيس اتصل هاتفيا بمسعود برزاني رئيس الإقليم واتفقا على التعاون.

وأضاف البيان "وأكدا رغبتهما في التعاون لوقف هجوم الدولة الإسلامية في شمال شرق العراق"، ومضي البيان يقول "الرئيس أكد أن فرنسا مستعدة لدعم القوات التي تشارك في هذا القتال".

وقال مسؤولون أتراك اليوم الخميس إن آلاف العراقيين معظمهم من الأقلية اليزيدية فروا الى الحدود التركية للهروب من تقدم "داعش" الى مناطق يسيطر عليها أكراد العراق.

