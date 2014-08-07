قوات البشمركة تصد هجوماً مباغتاً لداعش على سد الموصل

قالت مصادر أمنية كردية إن قوات البشمركة الكردية التي تحمي سد الموصل استطاعت أن تصد، اليوم الخميس، هجوما نفذه عناصر من تنظيم داعش على السد الذي يعتبر من أكبر سدود العراق، بحسب مصادر أمنية كردية.

وقال هلكورد حكمت، المتحدث باسم قوات البشمركة، إن "عناصر داعش شنوا هجوما على سد الموصل، لكن قوات البشمركة صدت الهجوم".

وأضاف أن "التنظيم ترك جثة واحد من عناصره، فيما تمكنت قوات البشمركة من حرق 4 من سياراتهم، وهي من طراز همر عسكرية".

وتحاول عناصر داعش الذين سيطروا على معظم مناطق محافظة نينوى منذ العاشر من يونيو الماضي، الاستيلاء على سد الموصل من خلال عدة هجمات مباغتة.

وتنتشر قوات كردية خاصة يطلق عليها اسم "زيرفاني" حول سد الموصل لحماية هذه المنشأة الحيوية التي قد تعطي الجهاديين في حال السيطرة عليها القدرة على التحكم بإمدادات المياه والطاقة في المنطقة برمتها.