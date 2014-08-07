كردستان للمواطنين: ثقوا بالنفس والنصر قريب على داعش

دعت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، مواطني الإقليم إلى الثقة بالنفس والحفاظ على المعنويات العالية والثبات، فيما شددت على أن داعش تلقى ضربات قاضية من قوات البشمركة.

وأكدت أن النصر قريب على هذا التنظيم، وذكرت الوزارة في بيان لها أن كردستان تدافع عن نفسها بشجاعة وبسالة ضد هجمات الإرهابيين. وقال البيان "سنهزم الأعداء، والغلبة والانتصار ستكون لشعب كردستان".

وتابع البيان "ندعو مواطني كردستان إلى أن تكون معنوياتهم عالية، ويحافظوا على ثباتهم، فالعدو تعرض لانتكاسات كبيرة وضربات قاضية في كافة جبهات القتال وهو يحتضر".

ولفت البيان إلى أن الوزارة تطمئن أبناء شعب الإقليم أن العدو ضعيف ومنهار ولا يملك تلك القوة التي تمكنه من تهديد مدن الإقليم.