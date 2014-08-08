العراق.. أوباما لم يحدد موعداً لوقف الغارات الجوية

أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الرئيس باراك أوباما الذي أمر بشن غارات جوية على مواقع تنظيم "داعش" في شمال العراق، لم يحدد موعدا لإنهاء هذه العملية العسكرية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست إن "الرئيس لم يحدد موعدا لإنهاء" العملية، مستبعدا "مشاركة الولايات المتحدة في نزاع عسكري طويل" ومستبعدا تماما إرسال قوات على الأرض.

كما أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن التفويض الذي أعلنه الرئيس باراك أوباما بشأن القيام بعمل عسكري محدود في العراق قد يشمل في نهاية المطاف مزيدا من الدعم العسكري لقوات الأمن العراقية لردع مقاتلي "داعش" بمجرد أن تشكل البلاد حكومة جديدة "لا تقصي أحدا".

وقال جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض إن الدعم الأميركي الأولى سيتمثل في القيام بضربات عسكرية لحماية العسكريين الأميركيين العاملين في العراق ومعالجة الوضع الإنساني الطارئ في جبل سنجار.

لكنه أضاف أن لدى واشنطن أيضا هدفا ثالثا "يتعلق باعتقادنا والتزامنا بتعزيز قوات أمن عراقية وقوات أمن كردية متكاملة ليوحدا البلاد من أجل درء الخطر" الذي يمثله مقاتلو داعش.

وأكد أن أي دعم أميركي لن "يطول" ولن يتضمن الدفع بقوات أميركية الى البلاد.

