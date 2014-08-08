طائرات أميركية تلقي مساعدات إنسانية في شمال العراق

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أن طائرات عسكرية أميركية أسقطت، الخميس، بواسطة المظلات مساعدات إنسانية في شمال العراق لآلاف اللاجئين المدنيين الذين فروا من مناطقهم إثر استيلاء مسلحي "داعش" عليها.

وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه، إن "الجيش الأميركي نفذ عملية إغاثة إنسانية في شمال العراق، حيث ألقى أغذية ومياها لآلاف العراقيين المهددين من قبل الدولة الإسلامية في سنجار".

وأضاف أن الطائرات التي ألقت المساعدات الإنسانية غادرت بسلام المجال الجوي للمنطقة التي نزح إليها آلاف الإيزيديين الذين فروا من منطقة سنجار بعد استيلاء تنظيم "داعش" عليها.

وسنجار هي معقل الأقلية الإيزيدية في العراق، وقد فر عشرات الآلاف من أبنائها إثر الهجوم.

وفر هؤلاء إلى المناطق الجبلية الجرداء القريبة وهم بلا ماء ولا غذاء يحاصرهم مقاتلو التنظيم الإرهابي.