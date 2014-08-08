كيري: تقدم داعش في العراق يحمل نذر إبادة جماعية

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الجمعة، إن تقدم تنظيم داعش في العراق ينذر بإبادة جماعية وإن المخاطر بشأن مستقبل البلاد لا يمكن أن تصبح أكثر وضوحا.

وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أنه أجاز توجيه ضربات جوية أميركية لوقف هجوم المتشددين في شمال العراق وإنزال إمدادات لأقليات دينية محاصرة لمنع "أعمال إبادة محتملة".

وقال كيري خلال زيارة للعاصمة الأفغانية كابول "لا يمكن أن تصبح المخاطر بشأن مستقبل العراق أكثر وضوحا".

وأضاف في إشارة إلى مقاتلي داعش "حملة إرهاب تنظيم داعش في العراق والشام على الأبرياء ومن بينهم الأقلية المسيحية وأعمال العنف الفظيعة تحمل كل نذر الإبادة الجماعية".