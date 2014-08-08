مجلس الأمن يدين هجمات "داعش" في العراق

دان مجلس الأمن الدولي في بيان له، الخميس، الانتهاكات التي ارتكبها مقاتلو تنظيم "داعش" المتطرف بحق الأقليات، مؤكدا أن هذه الانتهاكات "يمكن أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية"، وحض "كل الأطراف على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية".

وأضاف بيان رئاسي صدر بالإجماع، أن الدول الأعضاء "روعت" بمصير آلاف الإيزيديين والمسيحيين الذين طردهم "داعش" من مناطقهم، والذين يحتاجون إلى "مساعدة إنسانية عاجلة".

ودعا مجلس الأمن المجتمع الدولي إلى "دعم الحكومة العراقية" في مواجهة جهاديي تنظيم "داعش" الذين سيطروا على مناطق في شمال العراق تقطنها أقليات دينية، ولاسيما المسيحية والإيزيدية، مما دفع بعشرات الآلاف منهم إلى الفرار.

وفي البيان قالت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس إنها "تدعو المجتمع الدولي إلى دعم حكومة العراق وشعبه، وإلى فعل كل ما بوسعه للمساعدة على تخفيف معاناة السكان".

وسيطر، الخميس، مسلحو "داعش" على قره قوش، أكبر مدينة مسيحية في العراق، ما دفع عشرات آلاف المسيحيين إلى الفرار منها.